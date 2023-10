Capixabas conquistam pódios no Triathlon do Exército, evento mais tradicional da América do Sul da modalidade

ontemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), os triatletas Marcos Vinícius Barcellos, Lila Tavares e Marina Berti participaram do Triathlon do Exército, realizado nesse domingo (1°), e conquistaram pódios em suas respectivas categorias. A competição aconteceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Esta foi a 36ª edição do evento e recebeu cerca de 300 competidores de diferentes lugares do País. Os competidores realizaram o desafio de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida.

Marcos Vinícius disputou na categoria Paratiathlon PTWC e conquistou o primeiro lugar do pódio. Em setembro, o paratleta também foi campeão dos Dez Milhas Garoto 2023.

Outro destaque na competição foi Marina Berti, que se sagrou tricampeã capixaba de triathlon na categoria feminino. Já Lila Tavares mostrou um bom desempenho na prova e conquistou o segundo lugar.

O evento é o mais tradicional da América do Sul e foi realizado pela Federação Capixaba de Triathlon (FECATRI).

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

