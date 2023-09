Capixabas conquistam 33 medalhas no Meeting Paralímpico de Natação

Os nadadores do Álvares Cabral representaram o Espírito Santo no Meeting Paralímpico Loterias Caixa e conquistaram 33 medalhas no último domingo (24). O evento reuniu 212 paratletas em Fortaleza, no Ceará.

A delegação, formada por 18 capixabas e três técnicos, viajou com apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Na equipe, Breno Costa, Fábio Antônio Rodrigues, Íkaro Castro, Marco Aurélio Quaresma, Nathália Torezani e Waldir Alvarenga, o Tiozinho, são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport.

Com o bom desempenho nas provas, os paratletas conquistaram um total de 29 medalhas de ouro, três pratas e uma de bronze. A competição reuniu nadadores do Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.

A bicampeã mundial Mariana Gesteira também esteve presente no evento, mas não competiu por conta de uma lesão.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

Confira abaixo o quadro de medalhas:

Ouro

Erica Rodrigues (3)

Breno Braga da Costa (4)

Bruno Ribeiro (4)

Glauciene Ribeiro (5)

Íkaro Castro (3)

Tiozinho (5)

Nathalia Torezani (2)

Marco Aurélio Serafim Quaresma (3)

Prata

Bruno Ribeiro

Caio Rodrigues de Oliveira

Glauciene Ribeiro

Bronze

Caio Rodrigues de Oliveira

