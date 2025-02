Capixabas conquistam 18 medalhas na Seletiva Nacional e Grand Slam de Taekwondo

O Espírito Santo foi bem representado na Seletiva Nacional Aberta e no Grand Slam de Taekwondo, realizados na Arena Carioca 01, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Os atletas capixabas garantiram um total de 18 medalhas, sendo nove pratas, três ouros e seis bronzes. Os eventos chegaram ao fim no último domingo (23).

Parte dos lutadores contou com o apoio do programa Vai Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Além disso, os medalhistas Pedro Alves, Fillipe Almeida e João Vitor Gomes são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport.

Entre os destaques da competição, Pedro Alves e Mikaela Oliveira, que representaram o Brasil na Olimpíada de Paris 2024, subiram ao pódio no Grand Slam. Pedro Alves conquistou a medalha de ouro na categoria adulta acima de 87kg e garantiu a titularidade na seleção brasileira sênior. Já Mikaela Oliveira ficou com a prata na categoria adulta feminina até 73kg e passa a integrar a equipe reserva da seleção brasileira adulta.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

QUADRO DE MEDALHAS

Seletiva Nacional Aberta

PRATA – Andrezza Lube Dias de Carvalho no Poomsae reconhecido individual feminino até 30 anos

PRATA – Isaac Akira Proux Correa (kyorugui, Cadete masc até 41 kg)

PRATA – Nicolas Rodrigues Magalhães (kyorugui, Adulto masc até 54kg)

BRONZE – Lisa Maria Menezes Rozindo (kyorugui, Cadete fem até 37kg)

Grand Slam 2025

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Arthur Alves de Jesus (adulto masc acima de 87kg)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Luís Antônio de Mattos Silva (master 3 masc até 74kg)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Ebson Pereira dos Santos (cadete masc até 61kg)

PRATA – Pedro Paulo Francelino (master 6 masc até 68kg)

PRATA – Pedro Paulo Francelino (Poomsae reconhecido individual masc até 65 anos)

PRATA – Antônio José Barbosa de Oliveira (master 4 masc até 80kg)

PRATA – João Vitor Gomes Pereira Machado (adulto masc até 63kg)

PRATA – Mikaela Oliveira dos Santos (adulto fem até 73kg)

PRATA – Manuela Pinheiro Pertel (infantil fem até 40kg)

BRONZE – Breno Monteiro Rocha (cadete masc até 37kg)

BRONZE – Luis Guilherme de Jesus Cardoso (cadete masc até 53kg)

BRONZE – Andrezza Lube Dias Carvalho (Poomsae reconhecido até 30 anos)

BRONZE – Fillipe Almeida (adulto masc até 68kg)

BRONZE – Julia Pinheiro Pertel (juvenil fem até 59kg)

