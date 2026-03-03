Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo

Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de Taekwondo, realizados na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro (RJ). Ao todo, foram cinco medalhas de prata, sete de ouro e cinco de bronze. O campeonato foi encerrado nesse domingo (1º).

O Grand Slam é o principal torneio para definir a seleção brasileira, garantindo a titularidade aos medalhistas de ouro e a condição de reserva aos atletas que conquistam a prata. Além disso, a competição também garante classificação para o Pan-Americano.

Os medalhistas Alice Silva Pimenta, Breno Monteiro Rocha, Fillipe Almeida Rabello, João Paulo Alves de Jesus, Lucas Alberto Siqueira, Mateus Nascimento e Silva e Valentina Silva Reis são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 4 milhões, o edital atual atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 243 contemplados, 11 a mais do que no edital anterior. Serão pagas aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Pódio (R$ 4 mil); Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Participação (R$ 2,3 mil); Internacional Principal (R$ 2 mil); Internacional Base (R$ 1,7 mil); Nacional Principal (R$ 1,5 mil); Nacional Base (R$ 1 mil) e Estudantil (R$ 500).

QUADRO DE MEDALHAS

Seletiva Nacional Aberta

OURO – Alice Silva Pimenta (kyorugui, cadete feminino até 51 kg)

PRATA – Mateus Nascimento e Silva (kyorugui, juvenil masculino até 73 kg)

PRATA – Valentina Silva Reis (poomsae individual reconhecido sub-17)

BRONZE – João Paulo Alves de Jesus (kyorugui, adulto masculino até 74 kg)

Grand Slam

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Andreza Lube Dias de Carvalho (poomsae reconhecido trio feminino sub-30)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Fillipe Almeida Rabello (adulto masculino até 68 kg)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Mikaela Oliveira dos Santos (adulto feminino até 73 kg)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Paulo Francelino (poomsae reconhecido individual masculino sub-65)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Paulo Francelino (poomsae reconhecido trio masculino acima de 60 anos)

OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Paulo Francelino (kyorugui master 8 até 68 kg)

PRATA – Andreza Lube Dias de Carvalho (poomsae reconhecido par sub-30)

PRATA – Enrico Chechi Cometi (infantil masculino até 40 kg)

PRATA – João Paulo Alves de Jesus (sub-21 até 80 kg)

BRONZE – Alice Silva Pimenta (cadete feminino até 51 kg)

BRONZE – Breno Monteiro Rocha (cadete masculino até 41 kg)

BRONZE – Lucas Alberto Siqueira Lutzke (sub-21 até 74 kg)

BRONZE – Mariah Bicalho Chaminé Reis (infantil feminino até 30 kg)

Fonte: GOVERNO ES