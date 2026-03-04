Estadual
Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo
Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de Taekwondo, realizados na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro (RJ). Ao todo, foram cinco medalhas de prata, sete de ouro e cinco de bronze. O campeonato foi encerrado nesse domingo (1º).
O Grand Slam é o principal torneio para definir a seleção brasileira, garantindo a titularidade aos medalhistas de ouro e a condição de reserva aos atletas que conquistam a prata. Além disso, a competição também garante classificação para o Pan-Americano.
Os medalhistas Alice Silva Pimenta, Breno Monteiro Rocha, Fillipe Almeida Rabello, João Paulo Alves de Jesus, Lucas Alberto Siqueira, Mateus Nascimento e Silva e Valentina Silva Reis são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).
Bolsa Atleta
O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva no ano de recebimento do benefício.
Com um investimento de R$ 4 milhões, o edital atual atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 243 contemplados, 11 a mais do que no edital anterior. Serão pagas aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Pódio (R$ 4 mil); Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Participação (R$ 2,3 mil); Internacional Principal (R$ 2 mil); Internacional Base (R$ 1,7 mil); Nacional Principal (R$ 1,5 mil); Nacional Base (R$ 1 mil) e Estudantil (R$ 500).
QUADRO DE MEDALHAS
Seletiva Nacional Aberta
OURO – Alice Silva Pimenta (kyorugui, cadete feminino até 51 kg)
PRATA – Mateus Nascimento e Silva (kyorugui, juvenil masculino até 73 kg)
PRATA – Valentina Silva Reis (poomsae individual reconhecido sub-17)
BRONZE – João Paulo Alves de Jesus (kyorugui, adulto masculino até 74 kg)
Grand Slam
OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Andreza Lube Dias de Carvalho (poomsae reconhecido trio feminino sub-30)
OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Fillipe Almeida Rabello (adulto masculino até 68 kg)
OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Mikaela Oliveira dos Santos (adulto feminino até 73 kg)
OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Paulo Francelino (poomsae reconhecido individual masculino sub-65)
OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Paulo Francelino (poomsae reconhecido trio masculino acima de 60 anos)
OURO E VAGA NA SELEÇÃO BRASILEIRA – Pedro Paulo Francelino (kyorugui master 8 até 68 kg)
PRATA – Andreza Lube Dias de Carvalho (poomsae reconhecido par sub-30)
PRATA – Enrico Chechi Cometi (infantil masculino até 40 kg)
PRATA – João Paulo Alves de Jesus (sub-21 até 80 kg)
BRONZE – Alice Silva Pimenta (cadete feminino até 51 kg)
BRONZE – Breno Monteiro Rocha (cadete masculino até 41 kg)
BRONZE – Lucas Alberto Siqueira Lutzke (sub-21 até 74 kg)
BRONZE – Mariah Bicalho Chaminé Reis (infantil feminino até 30 kg)
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesport
Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste
(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053
[email protected]
Facebook: Sesport-ES
Instagram: @sesportesoficial
Fonte: GOVERNO ES
Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo
Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de...
Sedu lança Portal de Questões
Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma...
Iema realiza primeira soltura de animais silvestres no Monumento Natural Serra das Torres
O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em uma ação coordenada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), foi...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 04/03/2026
Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo...
Homem invade casa, tenta estuprar mulher e foge totalmente nu
Após o crime, vizinhos da vítima correm atrás so suspeito para agredi-lo. Caso ocorreu na zona rural do Ceará Um...
Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’
Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso...
PF prende homem com drogas no Aeroporto de Manaus/AM
Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (3/3), um passageiro que transportava aproximadamente três quilos de maconha do tipo...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus
Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
São Mateus alcança nota máxima em capacidade de pagamento e fortalece gestão fiscal
O município de São Mateus alcançou, em 2025, a nota A na Capacidade de Pagamento (CAPAG), classificação utilizada pelo Tesouro...
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...
Regional
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES
Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES
Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...
Estadual
Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo
Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de...
Sedu lança Portal de Questões
Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma...
Iema realiza primeira soltura de animais silvestres no Monumento Natural Serra das Torres
O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em uma ação coordenada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), foi...
Nacional
VÍDEO | Festa em flutuante tem dança ousada entre participantes
Uma apresentação considerada ousada durante uma festa em um flutuante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, viralizou...
Mulher é queimada por recusar relacionamento com ex-colega de trabalho
Segundo a família, o suspeito dava em cima da vítima, mas ela deixou claro que não queria nenhum tipo de...
VÍDEO | Homem é agredido brutalmente após dar carona para agressores
O homem contou à polícia que, ao se recusar a seguir para outro caminho solicitado pelos ocupantes, ele foi atacado...
Policial
PCES sedia Encontro Nacional “Escola Segura” com foco na prevenção da violência escolar
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), sediará, nos...
Delegacia Regional de Barra de São Francisco conclui inquérito e indicia dois homens por roubo a loja de autopeças
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, concluiu o...
DP de Montanha prende investigado por estupro de vulnerável
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, com apoio da Polícia...
ENTRETENIMENTO
Ana Castela surge em clima country e brinca: ‘Deixe sua filha ser uma boiadeira’
Lexa ganha curso de mergulho e celebra presente do marido: ‘Amei esse presente!’
A cantora Lexa, de 31 anos, revelou nesta terça-feira (3), que deu início a um novo desafio pessoal: um curso...
Gizelly Bicalho mostra o corpo e diz que está insatisfeita: “Roupas não cabem”
Ex-BBB contou que vai “pegar firme” na academia A advogada Gizelly Bicalho, de 34 anos — que esteve no BBB 20 —, usou...
POLÍTICA
Deputados divergem sobre proposta de mudança na escala 6×1
O debate sobre o fim da jornada de trabalho 6×1 no Brasil, pautado neste ano no Congresso Nacional, foi levado...
Sem consenso, projeto que unifica números de emergência sai de pauta
Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (Ales) debateram por mais de dez minutos o Projeto...
Presidente da Comissão de Turismo cobra mais recursos para o setor
A Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa (Ales) apresentou nesta terça-feira (3), em reunião no Plenário Rui Barbosa,...
Esportes
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Mais Lidas da Semana
-
Regional5 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
Nacional6 dias ago
Vídeo mostra resgate emocionante de bebê após enchente em MG
-
São Mateus4 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
São Mateus3 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
Nacional3 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
Variedades6 dias ago
Não tem vontade de fazer sexo? Médico diz como “ressuscitar” o tesão
-
Variedades6 dias ago
Nem ele sabia: cientistas descobrem homem de 79 anos com três pênis
-
São Mateus5 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus