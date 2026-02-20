Capixabão: TV Ales retransmite quartas de final a partir de sábado

O futebol capixaba vai ganhar espaço na TV Ales a partir deste sábado (21). A partida pelo Capixabão entre Porto Vitória e Rio Branco, às 16 horas, será retransmitida pela emissora do Legislativo, a partir de uma parceria com a TVE. Além do duelo de ida das quartas de final do campeonato, a TV Ales vai retransmitir ainda a partida de volta, no dia 28 de fevereiro.

A parceria também prevê a retransmissão dos jogos das semifinais nos dias 7 (ida) e 14 de março (volta) e da final nos dias 21 (ida) e 28 de março (volta).

O convênio entre TV Ales e TVE para a retransmissão dos desfiles do Carnaval e jogos do Capixabão foi assinado no último dia 4 de fevereiro. Na ocasião, o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), destacou o caráter estratégico da iniciativa.

“Essa é uma parceria estratégica. Nós estamos potencializando uma parceria, levando o carnaval, levando o futebol, valorizando o futebol capixaba, que é muito importante. (…) Além das informações que nós levamos para os cidadãos, mostrando o papel do deputado, o papel da Assembleia, a transparência da Assembleia e as ações que a gente promove além das paredes do Poder Legislativo, estamos levando cultura, estamos levando esporte. Estou muito feliz com essa parceria com a nossa TVE”, afirmou o chefe do Legislativo.

Fonte: POLÍTICA ES