Capixaba se sagra campeã em competição internacional de jiu-jitsu

A capixaba Sthefany Carvalho conquistou o título do Internacional Rio Fall Open de Jiu-Jitsu neste fim de semana. A competição foi realizada no Rio de Janeiro-RJ, entre a última sexta-feira (04) e esse domingo (06), e reuniu cerca de dois mil atletas de diferentes estados do Brasil e de outros países.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Sthefany celebrou mais uma importante conquista na modalidade, fruto do empenho e dedicação diária aos treinos.

“Fiquei muito feliz, porque é muito treino, muito esforço, e é muito gratificante ser campeã em um campeonato tão importante”, destacou Sthefany Carvalho.

Agora, ela já foca no próximo desafio: o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será realizado em maio, na cidade de Barueri, em São Paulo. “Meu foco agora é o Brasileiro e já estou me preparando para me consagrar campeã também”, afirmou a atleta.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Fonte: GOVERNO ES