Capixaba Richarlison sai lesionado e chorando de partida no Tottenham

Em entrevista à ESPN, o capixaba disse bem emocionado que sente dores para andar e se preocupa para a Copa do Mundo. Novos exames serão realizados na segunda-feira

O capixaba Richarlison, tratado como nome praticamente certo na lista de Tite para a Copa do Mundo, vive um drama para realizar o sonho de disputar o Mundial. Neste sábado (15) o atacante saiu de campo sentindo a panturrilha esquerda na partida entre Tottenham x Everton e deixou o estádio de muletas.

Em entrevista ao canal ESPN, o atacante estava bastante emocionado e expôs preocupação com a lesão. “É meio difícil falar porque está próximo da realização do meu sonho (a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão dessa parecida no Everton e fiquei dois meses parado. Mas espero que possa curar o mais rápido possível”, declarou.

O atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira afirmou ainda que o clube fará nova avaliação da lesão na segunda-feira, mas que ele vem sofrendo com dores para andar.

“Segunda-feira (17), tenho um exame para fazer, mas até para andar dói. Vamos esperar. Tenho que estar na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Qatar. Eu sei que é difícil falar neste momento, mas vamos ver, vou me recuperar”, ressaltou Richarlison.

O camisa 9 começou a partida diante da ex-equipe neste sábado como titular, mas pediu para deixar o campo antes de 10 minutos do segundo tempo alegando dores na perna esquerda. Mesmo após ser atendido ainda em campo, Richarlison não conseguiu retornar e teve que deixar o gramado.

Segundo informações da ESPN, após a realização dos exames, se for constatada lesão grau 1, o atacante ficaria em torno de 10 dias ausente. Porém, em caso de lesão grau 2 o tempo mínimo seria de um mês.

A convocação de Tite para o Mundial acontece no dia 7 de novembro, com a competição iniciando 13 dias depois. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, em Lusail, quando encara a Sérvia, pelo grupo G.