Capixaba Richarlison é o 3° jogador brasileiro mais valioso do mundo

Depois do empatar na estreia, o time sub-18 do Palmeiras derrotou na manhã de hoje (15) o Nacional, do Uruguai, por 2 a 1, pela segunda rodada do grupo B da Copa Santiago de Futebol Juvenil. O resultado deixou o Verdão momentaneamente na liderança da chave, com quatro pontos. Já o Nacional-URU ainda não pontuou. À noite, dois jogos completam a rodada: às 19h, o Santos encara o Juventude e, na sequência, o Cruzeiro-RS, time da casa, enfrenta o Alianza Lima, do Peru, com transmissão ao vivo pela TV Brasil.

Jogo

Foram três gols em dez minutos, todos no segundo tempo, em jogo disputado no estádio municipal Nery Cardoso, em Santiago (RS). Aos 29 minutos, o meia Andres Ribas abriu o placar para os uruguaios. O empate veio aos 37 minutos, com o zagueiro Renan Victor, e foi outro defensor, Pablo Juan, que assegurou a vitória para o Verdão, a seis minutos do fim do jogo.