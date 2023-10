Capixaba morre em acidente com balsa e barco em rio do Amazonas; vídeo

Aposentado de 70 anos praticava pesca esportiva durante viagem e morreu após uma balsa atingir o barco onde estava

O capixaba Edinei Bernabé, de 70 anos, morreu em um acidente entre embarcações durante uma viagem de pesca esportiva no Amazonas. A tragédia ocorreu em um rio de Manaus, nesta sexta-feira (6).

Bernabé morreu após uma balsa atingir o barco onde ele estava. De acordo com familiares do idoso, ele estava dormindo na cabine do barco, no momento da colisão.

Todos os anos, o capixaba fazia a mesma expedição para a prática de pesca esportiva, mas esta seria a última viagem do aposentado ao local, segundo a família.

O corpo de Edinei Bernabé foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Manaus.

Vídeo: