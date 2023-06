Capixaba Geovanna Santos disputa Pan-Americano de Ginástica Rítmica

A capixaba Geovanna Santos viaja, nesta sexta-feira (02), para disputar o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, na cidade de Guadalajara, no México. A competição começa na próxima quinta-feira (08) e segue até o dia 11. A ginasta é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Além do título, o Pan-Americano também vai servir como classificação para o Campeonato Mundial 2023, que será realizado no mês de agosto, em Valência, na Espanha. Geovanna vai disputar, no individual geral e por equipe, as provas de arco, bola, maças e fita.

Só neste ano, a atleta já participou de duas importantes competições, a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica e a Copa de Portimão, nas quais obteve suas melhores classificações. O objetivo é evoluir cada vez mais nas provas e alcançar um propósito maior: a Olimpíada de Paris, em 2024.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

