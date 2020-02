Capixaba é encontrado morto em cidade mineira

Segundo as informações, o corpo já se encontrava em adiantado estado de decomposição

O caso do adolescente Kaio Henrique Hammer, de 17 anos, que estava desaparecido desde o último dia 9 de janeiro, quando saiu para ir a casa da namorada em Aimorés, no Leste de Minas Gerais terminou de forma trágica

O corpo foi encontrado na noite de quinta feira (30), pela Polícia Militar de Minas Gerais, na localização entre o lixão de Aimorés e a estrada conhecida com “Montarroyos”.

Segundo as informações o corpo já se encontrava em adiantado estado de decomposição e a mãe de Kaio esteve no local e identificou as roupas como sendo as que o jovem usava no dia em que desapareceu.

A Polícia Civil periciou o corpo e encaminhou para o IML – Instituto Médico Legal do município mineiro de Governador Valadares-MG.

Os familiares do adolescente que acompanharam todo o caso, querem entender o real motivo da morte de Kaio, existe muitas contradições na história.

Segundo eles, o jovem não saiu para encontrar a namorada, pois não estava mais namorando e, de acordo com as informações repassadas para a família, Kaio foi levado por dois homens para Aimorés-MG. O caso segue sob investigação.

(*Folha Vitória)