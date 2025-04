Capixaba disputa competição internacional de beach tennis

O atleta capixaba Daniel Canellas embarcou, nesta segunda-feira (14), para o município de Feira de Santana (BA), onde vai disputar o ITF BT 400 de beach tennis. Desta vez, Daniel Canellas entrará em quadra ao lado do parceiro Arthur Lordello. As disputas têm início nesta terça-feira (15) e seguem até o próximo domingo (20).

Daniel Canellas é contemplado pelos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, ambos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O local contará com 18 quadras montadas para a competição, que distribuirá valiosos 470 pontos no ranking mundial para o campeão.

“As expectativas são muito altas para esse torneio, pois é uma competição com pontuação alta para o ranking. Esse ano já começou muito bem e eu já fiz duas finais em BT50. Agora, vou para esse BT400 em Feira de Santana, em busca de um bom resultado para subir ainda mais no ranking mundial”, disse o atleta capixaba.

Nesta terça-feira (14), acontece o BT10 com pontos. As disputas da chave principal têm início na quinta-feira (17), e vão até sábado (19). O evento também contará com competidores nas categorias juvenil, amador e master.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. São pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

