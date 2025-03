Capixaba conquista prata e vai representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética

Em sua estreia na categoria sub-20, o capixaba Davi Gabriel Bastos conquistou a medalha de prata na prova dos 10km na Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética, realizada em Bragança Paulista, São Paulo. Com o resultado, o atleta garantiu a convocação para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética, que acontecerá em maio, em Samborondón, Equador.

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Davi Gabriel também estabeleceu um novo recorde estadual nas categorias sub-18 e sub-20 ao completar a prova em 49min01s. Além de Davi, outros seis atletas capixabas e o técnico Diogo Mello participaram da competição com apoio do programa Voe Atleta, também da Sesport.

Outro destaque foi Laisa Bastos, que faturou a medalha de prata na disputa dos 5km na categoria sub-16 e também estabeleceu um novo recorde estadual para a categoria sub-18 feminina.

No mesmo fim de semana, também aconteceu a Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo, na qual Brayan Silva Litig, também contemplado pelo Bolsa Atleta, se destacou na prova dos 2000m com obstáculos na categoria Sub-18, conquistando a medalha de prata e estabelecendo o novo recorde estadual da prova.

O desempenho coletivo da equipe Estação Conhecimento também foi um marco, que, pela primeira vez na história do Espírito Santo, alcançou o topo do pódio na categoria Sub-18 Geral, somando os resultados masculino e feminino.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Resultados completos:

Copa Brasil Loterias Caixa De Marcha Atlética:

Davi Gabriel Bastos da Silva – Vice-campeão 10km Marcha Atlética Sub-20, classificado para o Pan-Americano de Marcha Atlética e recorde estadual Sub-18 e Sub-20.

Laisa Bastos da Silva – 2° lugar 5km Marcha Atlética Sub-16, com recorde estadual Sub-18.

Ytalo Correa Dias – 4° lugar 5km Marcha Atlética Sub-16.

Isaque Azevedo dos Santos Silva – 5° lugar 10km Marcha Atlética Sub-18.

Yan Kerne Dias Tamanini – 7° lugar 35km Marcha Atlética, com recorde estadual Sub-23 e Adulto.

Adryan Rodrigues Inácio Moreira – 7° lugar 5km Marcha Atlética Sub-16.

Gutierry da Silva Martins – 10° lugar 10km Marcha Atlética Sub-18.

Copa Brasil Loterias Caixa de Meio fundo e fundo

Brayan Silva Litig – 2° lugar nos 2000m com obstáculos na categoria Sub-18 – Recorde estadual

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial