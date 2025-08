Capixaba conquista mais um ouro no Campeonato Brasileiro de tiro prático e lidera ranking

O capixaba Eduardo Aguiar subiu ao topo do pódio novamente no XXI Campeonato Brasileiro de Shotgun e Rifle / XIII Campeonato Brasileiro de Mini Rifle. A competição terminou no último domingo (03), em Macapá (AP), e o atleta já se prepara para a próxima etapa rumo ao tricampeonato.

A competição reuniu os melhores atiradores do País, e Eduardo Aguiar representou o Espírito Santo com apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que viabilizou as passagens aéreas para a participação no torneio.

Na primeira etapa, realizada entre os dias 10 e 13 de abril, em Juiz de Fora (MG), o capixaba também ficou em primeiro lugar e conquistou a medalha de ouro. A última e decisiva etapa do campeonato será realizada entre os dias 02 e 05 de outubro, no Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Itiquira de Formosa (CACCIF), em Formosa (GO).

Além da busca pelo tricampeonato, Eduardo Aguiar está cada vez mais próximo de uma convocação para a seleção brasileira, que disputará o Campeonato Mundial de Shotgun, previsto para 2026, na Grécia. Atualmente, o atleta capixaba ocupa a primeira posição no ranking nacional, e os quatro primeiros colocados serão convocados para representar o Brasil no Mundial.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

