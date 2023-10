Capixaba conquista bronze no Campeonato Europeu IBJJF de jiu-jitsu

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o capixaba Ubiatá Lessa conquistou a medalha de bronze no Campeonato Europeu IBJJF No Gi de jiu-jitsu. A competição foi encerrada no último domingo (29), em Roma, na Itália.

O lutador disputou na categoria Adulto, faixa rosa, peso galo. Ubiatá Lessa chegou às semifinais do campeonato, enfrentando um adversário colombiano. Apesar do bom desempenho na luta, Ubiatá acabou perdendo.

Essa foi a terceira medalha do atleta em uma competição internacional neste ano. No dia 14 deste mês, Ubiatá Lessa participou do Campeonato Sul-Americano, no Rio de Janeiro, e conquistou o título de campeão No Gi IBJJF, na categoria Adulto, faixa roxa, peso galo.

Em maio, o capixaba também se sagrou campeão com kimono e sem kimono, na categoria Roxa Amauter (-56 kg), do campeonato AJP Tour Mosquera, que foi realizado na Colômbia.

Bolsa Atleta

Os novos editais dos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta 2024 estão abertos e o prazo para as inscrições vai até o dia 17 de novembro. Os programas beneficiam financeiramente esportistas capixabas de alto rendimento de todo o Estado e contemplam diversas modalidades.

Clique aqui para saber mais e ter acesso aos novos editais.

Fonte: GOVERNO ES