Capixaba começa o ano com o título de campeã brasileira de vela

A velejadora capixaba Odile Ginaid subiu ao pódio na última sexta-feira (10), em Brasília, onde conquistou seu bicampeonato no Brasileiro de Laser Radial. A atleta, contemplada na última edição do Bolsa Atleta, programa da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), garantiu também a segunda colocação no resultado geral da competição, que contou com 90 barcos participantes.

A disputa é considerada pelos atletas da modalidade o nível máximo das competições nacionais do esporte, por isso, recebe muitos competidores, o que aumenta a dificuldade do torneio. Sabendo disso, Odile Ginaid comentou sobre sua estratégia para o campeonato.

“Por ser uma competição longa e com muitos participantes, minha estratégia foi velejar buscando resultados constantes. Das sete regatas, seis estive entre os top 10. Minha estratégia foi não arriscar muito, pois qualquer resultado ruim poderia me tirar do pódio. Estou muito feliz e realizada em ter começado o ano da melhor forma possível”, ressaltou a velejadora.

O torneio, que teve início no último dia 4, acontece no Lago Paranoá, conhecido por ventos inconstantes, e se extende até a próxima sexta-feira (16), com as disputas dos atletas das categorias laser standard e laser 4.7.

Próximas competições

A atleta de alto rendimento, contemplada pelo programa do Governo do Estado por meio da Sesport, não pensa em descanso. Além de participar de competições com uma tripulação de um veleiro com mais seis membros, ela se prepara para competir no Sul-Americano que, neste ano, acontece no Rio de Janeiro, em setembro.

