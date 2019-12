Capital paulista registra segundo maior volume de chuvas do ano

arrow-options Reprodução/ Facebook Chuva atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira (23).

A capital paulista teve volume de chuva de 101,6 milímetros (mm) em 24 horas, totalizada na manhã desta terça-feira (24), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa foi a segunda maior precipitação do ano, perdendo apenas para o recorde de 123,6 mm, em 5 de julho, segundo dados do instituto.

Para o mês de dezembro, esse foi o maior volume de chuvas em 24 horas desde o ano de 2012, quando o volume atingiu 114,3 mm. O recorde absoluto da série histórica, iniciada em 1943, é de 151,8 mm em dezembro de 1988.

Pela estação automática do Mirante de Santana, o pico da chuva na zona norte ocorreu entre as 16h e 17h, com 67,6 mm no período de uma hora. Apesar das chuvas em quase toda a cidade, os volumes mais significativos foram registrados na zona norte. No fim da tarde, um homem morreu após a garagem subterrânea em que estava ser inundada, também na zona norte, no bairro de Santana.

Foram registradas também rajadas intensas de vento no mirante, que chegaram a quase 60 km/h. Segundo o Inmet, as condições meteorológicas severas de ontem (23), com chuvas fortes, rajadas de vento, alta incidência de descargas atmosféricas e volumes altos de precipitação foram resultados da passagem de uma frente fria pelo leste paulista que criou áreas de instabilidade.

O Inmet avalia ainda se houve um microburst – micro-explosão atmosférica -, que ocorre quando uma ou mais camadas de ar muito resfriado e úmido, em níveis superiores, despenca para a superfície, em uma espécie de “avalanche de ar”. A hipótese ainda não foi confirmada e depende de análises com mais dados.