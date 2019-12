Capital paulista entra em estado de atenção devido às chuvas

arrow-options Reprodução/ Facebook Chuva atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira (23).

A capital paulista está em estado de atenção na tarde desta segunda-feira (23) devido às chuvas que atingiram a cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. Balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, às 17h53, contabilizou 106 chamados para enchentes e inundações, 19 quedas de árvores e 4 desabamentos.

Leia mais: Dia de herói! Jovem enfrenta cachorro e salva criança de ataque no Rio; assista

Segundo o CGE, a combinação de calor e umidade do ar estão gerando pancadas de chuva com forte intensidade em algumas regiões da cidade. As precipitações tiveram deslocamento rápido e atingiram principalmente parte da zona norte, leste, sudeste, centro e Marginal Tietê.

A previsão do órgão é que, na terça-feira (24), a madrugada deve ter chuviscos isolados devido a ventos marítimos, mas as condições meteorológicas devem melhor no decorrer do dia, que deve ter sol entre nuvens. Segundo o CGE, o tempo ficará mais estável e não há previsão de chuvas . No entanto, mesmo com a presença do sol, as temperaturas não devem subir, com mínima de 17°C na madrugada e máxima em torno dos 25°C. Os índices de umidade do ar devem ficar acima dos 50%.

Leia também: Temporal faz Rio entrar em estágio de atenção

No dia 25, a previsão é que o tempo seja bom e estável. De acordo com o CGE, o ar seco vai garantir um dia ensolarado com temperatura máxima chegando aos 28°C. Na madrugada, a temperatura mínima deve cair um pouco, com valores médios em torno dos 16°C. Ao longo do dia, o céu deve ficar nublado com poucas nuvens. Não há previsão de chuvas para a capital e nem para a Grande São Paulo.