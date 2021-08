The Music Journal Brazil Capital Inicial disponibiliza making of de “Pensando em Você” com Mariana Volker

A banda brasiliense Capital Inicial disponibilizou neste sábado (7) o making of de Pensando em Você , canção de Paulinho Moska e que conta com a participação de Mariana Volker , lançada pela banda em julho.

O vídeo mostra os bastidores do clipe e conta com depoimentos d e Di Ferrero, Day, Dudu Marote, Capital Inicial e Mariana Volker.

Desde seu lançamento, Pensando em Você já alcançou o primeiro lugar nas rádios (Crowley) nos segmentos Pop e Pop Rock.

“Estamos lançando o making of do nosso clipe algumas poucas semanas depois do clipe a da música. Termos conseguido produzi-lo no meio da pandemia, respeitando os protocolos sanitários, é por si só um feito e tanto. Tivemos o privilégio de trabalhar com a Mariana Volker e o Cauã Csik pela primeira vez. O Cauã é uma força criativa irresistível. Que parte desse processo possa ser visto por todos”, conta Dinho.

Pensando em Você foi lançada pelo selo do Capital Inicial e pela internacional The Orchard . A canção também marca o primeiro lançamento da banda, como artista exclusivo e em parceria com a Bonus Track Entretenimento.

“Me sinto realizado com a recepção da música. Acho a música do Paulinho de uma beleza singular. Estávamos sem lançar nada há algum tempo, e quebrar nosso silêncio pra sermos recebidos com tamanha ressonância é a melhor coisa que nos aconteceu desde pandemia começou. Sinto que estamos nos reconectando com o mundo” , completa o vocalista do grupo.

Você viu?

O clipe da faixa mostra a história da banda, representando o poder e a importância do show ao vivo, e como o Capital Inicial está com saudades e anseia por reencontrar o público. O contexto do registro audiovisual é sobre memória e saudade, mas também é sobre desejo e futuro.

A direção é de Cauã Csik e a produção da MangoLab.

Confira: