Capital de giro automático do Bandes pode ser solução ágil para impulsionar negócios capixabas

Manter um negócio em funcionamento exige planejamento financeiro e o capital de giro desempenha um papel fundamental nessa equação. Ele representa os recursos financeiros necessários para cobrir despesas operacionais, como folha de pagamento, compra de matéria-prima, aluguel, contas de consumo e outras atividades diárias. Ter um capital de giro bem estruturado é essencial para garantir a continuidade das atividades e a estabilidade financeira da empresa.

Pensando em facilitar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem à disposição uma linha de capital de giro automático de até R$ 300 mil, disponibilizada de forma ágil e facilitada. O atendimento ocorre por meio do Sebrae-ES e da Findes, Correspondentes Bancários credenciados do Bandes, sem custos adicionais para os clientes, expandindo as oportunidades de crédito a todos os municípios e regiões capixabas (de forma on-line). Além disso, a linha oferece um bônus de pontualidade de 0,25% ao ano e bônus de liderança feminina de 0,5% ao ano.

A modalidade busca garantir um processo menos burocrático e mais acessível para os negócios. Desde que a linha passou a ser oferecida via correspondentes, o tempo médio para aprovação tem sido de dois dias e, para liberação, de 30 dias. Os prazos destacam um avanço importante na agilidade da liberação dos recursos. Além de maior eficiência operacional, a redução do tempo contribui para que as empresas acessem o crédito e tomem decisões mais celeremente, sem comprometer o funcionamento do negócio.

A gerente de Negócios do Bandes, Danielle Corradi, especialista no atendimento a negócios liderados por mulheres, destaca os benefícios da iniciativa: “O Bandes consegue levar crédito facilitado, com atendimento de qualidade ao empresário em seu município, por meio dos Correspondentes Bancários. O mecanismo é essencial para ampliar o alcance dos serviços, ofertando soluções financeiras adaptadas às necessidades das micro e pequenas empresas, com todo o suporte próximo e especializado, que já é característico do Bandes.”

Os Correspondentes Bancários funcionam como intermediários credenciados pelo Bandes, auxiliando os empresários desde a solicitação até a coleta dos documentos necessários. O processo ocorre de forma digital e segura, garantindo mais comodidade e eficiência na obtenção do crédito. Para saber mais sobre essa e outras soluções financeiras voltadas para empresas por meio dos parceiros do banco, acesse o hot site da Findes e do Sebrae.

Informações sobre correspondentes bancários:

www.bandes.com.br/correspondente

Condições operacionais:

Bandes Giro Automático

Valor financiável: de R$25 mil até R$300 mil

Taxas de juros: 0,4% ao mês + SELIC*

Carência: até 3 meses

Prazo total: até 36 meses

*bônus de pontualidade de 0,25% Ao ano + bônus de liderança feminina de 0,5% ao ano.

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES