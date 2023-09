“Capital da lingerie” expõe maior calcinha fio dental do Brasil

Peça íntima faz parte da campanha de divulgação do 19ª Festlingerie que acontece em Juruaia, no interior de Minas Gerais

Conhecida como a “Capital da lingerie”, a cidade de Juruaia, no interior de Minas Gerais, vai reforçar o seu apelido e expor a “maior calcinha fio dental do Brasil” a partir sexta-feira (8/9). A peça íntima é 450 vezes maior do que a de tamanho normal e promete ser uma grande atração turística.

A exposição faz parte da estratégia de marketing do 19ª Festlingerie, que acontece na cidade entre os dias 4 e 8 de setembro.

A maior calcinha do Brasil mede cinco metros de altura e seis de largura. A peça íntima contou com o trabalho de artesãos locais. O monumento que irá exibir o item foi construído por 43 pessoas ao longo de 22 dias.

A presidente da Associação Comercial e Industrial de Juruaia (ACIJU), Tânia Rezende, afirma que o monumento foi construído para chamar a atenção de turistas e compradores.

“A calcinha monumental tem como propósito, além do atrativo visual, chamar a atenção de turistas, visitantes e compradores, buscando enriquecer a experiência das pessoas que vêm até a cidade e, com isso, impulsionar cada vez mais a economia local. Essa é mais uma conquista de Juruaia, que demonstra sempre sua inovação e ousadia que a fortalece como um dos maiores pólos de lingerie do País. Agora também temos o título de Maior Calcinha Fio Dental do Brasil”, afirma.

Com uma população de 11 mil habitantes, Juruaia possui 200 confecções de lingerie instaladas. A produção de peças de moda íntima na cidade tem um faturamento bruto mensal de cerca de R$ 15 milhões, segundo a Aciju.

Juruaia também é dona do maior sutiã do Brasil com 16 metros de comprimento e cinco metros de altura, que se tornou um símbolo da cidade.