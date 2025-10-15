Capital alcança marca de mais de 30 dias sem assassinatos pela segunda vez no ano

A cidade de Vitória alcançou a marca de 37 dias sem assassinatos nessa terça-feira (14). É a segunda vez no ano que a Capital do Estado fica mais de um mês sem homicídios dolosos, marca nunca registrada antes, desde o começo da série histórica em 1996. Entre meados de março e maio, o município ficou 72 dias se nenhum registro de mortes violentas.

Além de Vitória, outros 55 municípios capixabas também atingiram a mesma marca de mais de 30 dias sem assassinatos. Os destaques maiores ficam por conta de Dores do Rio Preto, Iconha, Alfredo Chaves, Laranja da Terra, Jerônimo Monteiro, Vila Pavão, Domingos Martins, Rio Novo do Sul e Castelo, todos com mais de 500 dias sem homicídios.

“Essas marcas estão sendo atingidas com mais frequência nos últimos tempos. Não apenas Vitória, mas também Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e outras cidades com concentração populacional elevada. Vamos seguir com o nosso trabalho para reduzir o número de crimes violentos no Espírito Santo. Os investimentos em segurança pública são constantes. No próximo mês, vamos formar mais 1.000 policiais militares para ampliar o efetivo da PMES nos nossos municípios. Além disso, seguimos com a valorização de todas as nossas forças de segurança”, afirmou o vice-governador e coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou que, para além dos homicídios dolosos, o município de Vitória ainda está há mais de um ano sem nenhum feminicídio, crime que desafio o trabalho das forças de segurança no Espírito Santo, mas que vem apresentando redução em todo o Estado.

“Temos realizado um trabalho importante e integrado, dentro das diretrizes do programa Estado Presente, na Capital, que tem um foco maior, por conta da atuação de organizações criminosas. Claro que temos um combate forte ao tráfico de drogas, mas também cabe destacar nosso trabalho focado na violência contra a mulher. Já são 493 dias sem nenhum feminicídio e buscamos seguir aumentando ainda mais esses recordes positivos, que representam vidas salvas dos nossos capixabas”, pontuou Damasceno.

