Caparaó: entidade propõe fomento ao turismo

Três ações para potencializar o turismo na região de Caparaó foram apresentadas pela Associação Viva Caparaó. O incremento da Estrada Parque do Caparaó, a preparação da Travessia dos Sete Cumes para montanhismo e o mapa turístico virtual do Caparaó.

O assunto foi pauta da Tribuna Popular desta segunda-feira (7), na fase do grande expediente da sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa (Ales). A apresentação das ações foi feita pelo representante da Associação Turística Viva Caparaó Marcelo Sanglard Valentim.

Estrada Parque

O Parque do Caparaó é circundado por um conjunto de atividades econômicas, destacando-se a produção de café especial e o turismo, tanto do lado capixaba como do lado mineiro. O que a associação reivindica é o incremento da via de 100 quilômetros para dar vazão à produção da região.

“Precisamos de uma via para dar fluxo aos nossos negócios. A Estrada Parque tem de ter atributos que uma estrada comum não tem. Tem que ter capacidade de carga para caminhões, mas também para as famílias dos turistas”. Valentim se refere a sinalizações para turistas, pontos de recuos e ultrapassagens, paisagismo, cabeamento de fibra ótica, ciclovias, pontos de venda de produtos e outras melhorias.

Fotos da sessão ordinária híbrida

“Muita gente que ouve essa proposta diz que é uma obra muito cara. Realmente, a região não está pedindo nada barato. Estamos pedindo um investimento que vai colocar o Caparaó no cenário do turismo nacional na posição que ele merece”, justificou Valentim.

Ele informou que apresentou a demanda para o governo do Estado em março de 2021 e aguarda resposta. Disse que o governo anunciou obras de reforma para 40 quilômetros da estrada, mas ainda nada aconteceu. “Isso não pode ser uma dificuldade para o Espírito Santo”, pontuou.

Valentim enfatizou a importância do Caparaó para o turismo capixaba e nacional. “O Parque Nacional do Caparaó é muito mais capixaba que mineiro. O que nós estamos pretendendo é usar aquilo que é nosso de direito: tomar posse do parque efetivamente”, enfatizou Valentim, visto que apenas uma pequena parte do parque está em território mineiro, de acordo com o mapa geográfico.

Sete Cumes

No parque tem um caminho chamado de Travessia dos Sete Cumes. A associação reivindica a abertura de uma portaria de acesso à serra no município de Iúna que, segundo Valentim, vai mudar a configuração do turismo naquela parte do Caparaó.

Trata-se de uma trilha para montanhismo de alto desempenho, com quatro dias de travessia acima de dois mil metros de altitude. De acordo com as informações de Valentim, essa trilha é uma preparação para quem vai subir o Aconcágua e o Everest, o que colocaria Caparaó no cenário do montanhismo internacional.

Por último, foi apresentada a proposta em andamento de um mapa turístico virtual acessado através do QR Code. O mapa, conforme apresentou, vai trazer todas as informações turísticas do Caparaó.

Representação e ações

Valentim descreveu a formação da Associação Viva Caparaó, que reúne mais de 33 associados, formados por produtores, donos de pousadas, estabelecimentos comerciais e grupos voltados para o turismo da região.

A proposta da associação abrange os municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi e Iúna. Além da presença em 17 fóruns setoriais da região, como associações de produtores, câmaras e conselhos municipais de turismo, meio ambiente, comitê de bacia hidrográfica, entre outros.

O representante da Associação Viva Caparaó ressaltou as dificuldades trazidas com a chuva de janeiro de 2020 e a destruição do acesso por terra ao Pico da Bandeira e as ações desenvolvidas para a recuperação da estrada. Isso foi possível com a ajuda de algumas prefeituras e ajuda do grupo de amigos do parque, com ajuda financeira.

Deputados

Theodorico Ferraço (DEM) lembrou que há alguns anos o Caparaó era conhecido como uma região de Minas Gerais, por falta de política de turismo capixaba. Graças a cidadãos como Valentim, segundo ele, essa região turística está ganhando destaque nacional e internacional. Entretanto, o Caparaó precisa de recursos para melhorar suas condições turísticas, avaliou o deputado.

Bruno Lamas (PSB) destacou as belezas da região e que, a exemplo de outros pontos turísticos do estado, está ganhando destaque na agenda do turismo. O deputado se colocou à disposição da associação para ajudar nas demandas da região.

Luciano Machado, anfitrião do convidado da Tribuna Popular, destacou a importância do momento para o turismo do Espírito Santo. “Sua vinda aqui não vai ser em vão. Sua fala sobre a vocação e a potencialidade da região foi muito importante”, ressaltou.

Patrimônio imaterial

O principal ponto turístico da região do Caparaó, o Pico da Bandeira, de 2.891 metros de altitude, é objeto de projeto de lei (PL) aqui na Casa. O PL 805/2021, de autoria do deputado Carlos Von (Avante) propõe o status de patrimônio imaterial e turístico do estado ao Pico da Bandeira, na parte que corresponde ao território capixaba, localizado no município de Dores do Rio Preto.

Rota

A Lei estadual 11.327/2021, de autoria do deputado Alexandre Xambinho (PL), criou a Rota Pico da Bandeira, importante atrativo turístico da região do Caparaó. Iniciativas que tramitam na Casa propõem a ampliação da rota.