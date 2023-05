Caparaó: deputado cobra melhoria na rede elétrica

A instabilidade na distribuição de energia elétrica na região do Caparaó foi abordada pelo deputado Coronel Weliton (PTB) na fase das comunicações da sessão ordinária desta quarta-feira (10). Ele afirmou que a região vem sofrendo com a interrupção no fornecimento e a defasagem na distribuição.

O parlamentar destacou o potencial turístico e agrícola do Caparaó e pontuou que problemas como o de energia prejudicam a economia local, podendo afastar empresas da região e prejudicar a produção dos agricultores.

“Não é difícil vermos diversos relatos de pessoas com motores de máquinas queimando por conta da instabilidade de energia. Empreendedores e produtores têm, além dos custos e gastos inerentes a atividades, muitos gastos com queima de equipamentos devido à ineficiência e instabilidade de energia”, disse. Weliton cobrou investimentos e modernização da rede de distribuição para garantir a qualidade da oferta de energia elétrica na região.

Ele destacou que, no entorno do município de Irupi, está sendo instalado um polo industrial com empresas de móveis, rações e equipamentos agrícolas, ampliando a necessidade de infraestrutura. Já na região rural do Caparaó há atividades que requerem máquinas e equipamentos que demandam alto consumo de eletricidade.

“Na região rural antes habitada por poucas propriedades, temos de 30 a 40 propriedades que utilizam de secadores, despolpadores e máquinas de torrar café. Aumentou a tensão e as linhas continuam as mesmas. É muito importante que seja ofertada energia de melhor qualidade na região”, afirmou.

Idosos

A implantação de políticas públicas para idosos foi tema de discurso do deputado João Coser (PT). Ele falou sobre o Projeto de Lei (PL) 398/2023, que visa instituir o Programa Cidade Amiga do Idoso.

A proposta incentiva os municípios do estado a implantar políticas públicas e estratégias relacionadas ao envelhecimento ativo e saudável que resultem na melhoria da qualidade de vida na terceira idade.

“Nosso esforço é para que seja uma política de Estado para a pessoa idosa, como temos programa para jovens e crianças. Queremos que as pessoas vivam muito, felizmente a expectativa de vida vem aumentando, mas queremos que vivam com qualidade, e parte dela precisa ser ofertada pelo serviço público”.

O programa propõe ações voltadas à acessibilidade em espaços abertos e prédios públicos; transporte; moradia; participação social; e respeito e inclusão social.

Conselhos

Já a deputada Camila Valadão (Psol) usou a tribuna do plenário para destacar a importância dos conselhos municipais e estaduais no controle social, formulação e fortalecimento das políticas públicas.

A deputada cobrou do governo do Estado o reajuste da remuneração dos cargos de secretaria executiva de conselhos estaduais. Hoje, o valor bruto da remuneração é de R$ 1.917,54 e valor líquido R$ 1.774,50.

“A gente está falando de uma remuneração que está muito baixa para um cargo que exige não só conhecimento técnico e político da área que está dedicado, mas exige também trabalho fundamental de registro das reuniões, das atividades, de mobilização e articulação política”, defendeu Camila.

