Foto: Reprodução Capacitismo: saiba o que significa o termo usado no BBB24

Se você é fã do Big Brother Brasil e é o tipo de pessoa que não perde nada o que acontece dentro do Reality Show, você certamente deve ter acompanhado a estreia do programa e a prova do líder que aconteceu no começo dessa semana! A prova gerou polêmica na internet e levantou debates sobre capacitismo! Mas você sabe o que significa esse termo e o porquê de ele ter sido usado? Vamos te ajudar a entender.

Controversa, a dinâmica preparada pela produção da Rede Globo dividiu opiniões na internet, que julgaram de diversas maneiras a execução da primeira prova do líder do reality e as interações entre os brothers .

Entenda a polêmica na prova do líder do BBB

Durante a execução da primeira prova do líder do programa, o participante Maycon acabou cruzando uma linha e sugeriu “apelidar” a prótese de outro participante do programa, o velocista paralímpico Vinicius.

Vinicius em questão, é um atleta paralímpico de 29 anos e teve a sua perna esquerda amputada após um acidente de carro. A atitude de Maycon gerou uma discussão na internet sobre capacitismo! Confira a cena:

O que significa o termo capacitismo?

De acordo com o Ministério da Cidadania, é o uso de termos inadequados , olhares de julgamento , invasão de privacidade e até mesmo a não inclusão de pessoas com deficiência em espaços e atividades.

O capacitismo é considerado uma forma de preconceito e ainda há um baixo debate na população e na mídia sobre ele. Em entrevista ao G1 , a consultora Julia Dezza pontua: “A pessoa com deficiência faz parte de um grupo bastante relevante da sociedade, que representa 9% da população do Brasil. A própria expressão ‘deficiência’ remete ao que não é eficiente. Mas, de fato, o que não é eficiente? A pessoa ou o espaço que a acolhe? Existe uma responsabilização de que a pessoa com deficiência não está participando, mas o que está impactando é tudo aquilo que acolhe essa pessoa.”

Saiba mais sobre o capacitismo assistindo ao conteúdo produzido pelo canal do Youtube “Terra”:

Fonte: Mulher