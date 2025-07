Capacidade de investimento do ES destoa de índice nacional

Ao participar nesta quinta-feira (3) do lançamento da terceira versão do Plano de Governança ES 500 – um conjunto de estratégias visando ao desenvolvimento do estado nos próximos 10 anos –, O empresário Jorge Gerdau destacou que o Espírito Santo se tornou exemplo de gestão para todo o país ao atingir uma capacidade de investimento de cerca de 20% de sua receita global, quanto esse índice nacional não supera 1,5%.

A fala de Gerdau ocorreu em solenidade com mais cerca de 500 pessoas – autoridades estaduais, municipais, federais e lideranças da sociedade civil – realizada no Cais das Artes, em Vitória.

Ele afirmou desconhecer outra unidade da Federação que tenha elaborado um documento semelhante ao ES 500, considerando que os estados em geral trabalham com planejamentos de “curto prazo”.

Parlamento estadual

O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), considerou um “prestígio” para o Espírito Santo receber elogios de Jorge Gerdau, e fez um resgate do processo de saneamento das contas públicas capixabas.

Marcelo citou que a sociedade civil organizada com apoio de novas lideranças políticas nas últimas décadas conseguiu tirar o estado de uma situação de falência, atingido os índices de investimentos destacados por Gerdau.

“Fizemos tudo isso, contando com a liderança do governador Renato Casagrande e outras autoridades, cortando na própria carne; chegamos a cortar 15% no orçamento de todos os poderes e instituições para alcançarmos a capacidade (de investir) em que estamos”, pontou.

O presidente da Ales citou ainda a importância do Legislativo na construção das metas estratégicas para o Estado e da aprovação da Lei Estadual (12.375/2025) que institucionaliza as ações previstas para até 2035, citando o movimento Espírito Santo em Ação, liderado pelo setor produtivo, como fundamental na construção das medidas.

Desafios permanentes

O governador Renato Casagrande classificou de “histórico” o evento de lançamento da mais nova versão do ES 500, pois simboliza, em sua visão, a consolidação de um modo de administrar baseado em planejamentos de longo prazo.

“Em 2006 foi o primeiro plano com vista até 2025; em 2013 lançamos novas metas para até 2030, e agora em 2025 estamos planejando para seguirmos nessa estratégia até 2035”, declarou.

Ele explicou que o novo documento traz metas claras para todas as áreas da administração pública capixaba, com focos principais nas áreas social, ambiental, climática e inovação, objetivando tornar a máquina pública cada vez mais ágil e eficiente.

“Isso tudo ouvindo a sociedade capixaba, mostrando que já alcançamos resultados extraordinários, mas precisamos continuar avançando diante dos desafios que surgem em todo momento”, completou.

Governo federal

Secretaria Nacional de Planejamento, Flávia Duarte, representando a ministra da pasta, Simone Tebet, salientou a importância do ES 500 anos e disse que numa linha semelhante o Governo Federal está construindo um plano nacional de desenvolvimento denominado “Brasil 2050”, que prepara o país para os próximos 25 anos.

Ela afirmou que o governo federal conta com a participação de todos os estados na construção de um plano de desenvolvimento sustentável, reduzindo as desigualdades regionais e preparando o país para o desafio de se adaptar às alterações climáticas.

“Tenho o prazer de lembrar que com o apoio do governador e do Álvaro Duboc (secretário de Estado do Planejamento) realizamos aqui no Espírito Santo o primeiro encontro no processo de elaboração do projeto Brasil 2050”, destacou, assegurando apoio do Ministério do Planejamento às ações do ES 500.

O presidente do ES 500, Nailson Dala Bernardina, esclareceu que o plano está dividido em cinco missões, sendo que a primeira é voltada para a diversificação econômica atraindo novos negócios para o estado.

As outras missões, segundo disse, envolvem ações de educação e capacitação de mão de obra, cuidado integral com foco especial em áreas como saúde, educação e segurança pública.

As missões incluem ainda investimentos em adaptações climáticas e recuperação dos biomas além de esforços para tornar o Espírito Santo um estado ágil e inteligente.

Fonte: POLÍTICA ES