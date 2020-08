CAP Vitória debate aprendizagem e deficiência visual em tempos de pandemia

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (18) a prorrogação da divulgação do resultado preliminar do Edital de Chamamento Público para Eventos (002/2020). A publicação ocorrerá no dia 19 de agosto, quarta-feira.

O Chamamento público para eventos teve suas primeiras edições em 2018, e este ano está voltado para eventos online e semipresenciais em consideração ao contexto de pandemia. A ideia é continuar apoiando a cultura capixaba e os eventos aqui produzidos, cumprindo todos os protocolos de saúde.

Acesse a publicação no Diário Oficial AQUI.

