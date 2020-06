Caoa Chery confirma novo sedã para brigar com Toyota Corolla e outros

Divulgação Caoa Chery Arrizo 6 será fabricado no Brasil para entrar no segmento de sedãs médios e tentar um lugar de destaque

A Caoa Chery aposta no lançamento de um novo sedã médio para rivalizar com o campeão de vendas do segmento, o Toyota Corolla, bem como outros modelos, entre os quais Honda Civic, Chevrolet Cruze e VW Jetta. O modelo será fabricado em Jacareí (SP), de onde será transmitida uma live na próxima quarta-feira, dia 24. Tudo indica que o carro será vendido em versão única, com motor 1.5, turbo, de 150 cv.

LEIA MAIS: Novo Corolla enfrenta os rivais Civic e Cruze. Qual dos três sedãs leva?

Como não poderia deixar de ser, a relação entre custo e benefício será o principal trunfo do Caoa Chery Arrizo 6 diante dos rivais. Portanto, o carro deverá contar com uma lista de itens de série bem completa que pode incluir itens como faróis e lanternas de LED, central multimídia com tela sensível ao toque de 9 polegadas e mostrador digital de 8 para controlar o ar-condicionado.

Entre os itens de segurança deverão ser oferecidos controles eletrônicos de estabilidade e tração, seis airbags, controle de cruzeiro adaptativo (“piloto automático”), sensor de estacionameto, câmera de ré de 360°, banco do motorista com ajustes elétricos, entre outros. No conjunto mecânico do sedã , além do motor 1.5 turbo, o novo sedã poderá ser equipado com câmbio automático CVT, que simula 9 marchas.

LEIA MAIS: Honda Civic EX-L encara rival VW Jetta Comfortline. Qual vence?

O porte do Caoa Chery Arrizo 6 é um compatível com o do Toyota Corolla . São 4,71 metros de comprimento, por 1,82 m de largura, 1,49 m de altura e 2,67 m de entreixos, menor que os 2,70 m do rival da marca japonesa, que é um pouco mais curto (4,63 m). Na guerra dos porta-malas, o novato acaba vencendo, com cavernosos 570 litros, ante 470 litros do concorrente, de acordo com dados das fabricantes. Veja abaixo o vídeo teaser do novo sedã.