Cão Jaffar encontra pistola e drogas em Ponta da Fruta

Equipe K9 da 13ª Companhia Independente ofereceu apoio em uma ocorrência no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, onde o cão Jaffar encontrou uma pistola e drogas.

Durante patrulhamento na Rua do Tamarino, a guarnição avistou um indivíduo em atitude suspeita que ao perceber a aproximação da viatura correu segurando um objeto em sua cintura e posteriormente jogou em um matagal na mesma rua. Logo em seguida, o suspeito foi abordado.

Para auxiliar nas buscas foi solicitado o apoio do cão de faro Jaffar do K9 da 13ª Cia Independente e do CPU. Ao refazer o trajeto por onde o suspeito passou, o cão Jaffar localizou uma pistola calibre 380 municiada, alimentada e carregada com 19 munições do mesmo calibre. Continuando as buscas ainda foi localizado espalhado e escondido pelo terreno 15 buchas de maconha, três pedras de crack e R$ 465,00 em espécie.

Diante dos fatos, o detido juntamente com o material aprendido foi encaminhado a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as medidas cabíveis.

