Cão da Polícia Militar descobre drogas em carrinho de bebidas na praia

A cadela K9 Kira do 8° Batalhão da Polícia Militar descobriu, na tarde de quinta-feira (2), que um carrinho supostamente usado para comercializar bebidas, servia como esconderijo de drogas.

O flagrante ocorreu na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.

Equipes do 8° BPM promoviam ações de combate ao tráfico de drogas, na Orla Norte, próximo das cabanas de praia, com apoio da K9 Kira. Após varreduras, a cadela sinalizou para uma possível irregularidade no carrinho.

Dentro do equipamento, os PMs encontraram 60 porções de maconha e 38 pedras de crack. Os militares seguiram procurando mais drogas e os possíveis donos e, um pouco depois, ainda na praia, a K9 Kira localizou um simulacro de arma de fogo.

Os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro. As informações são do Radar 64.