Cantora Vanusa morre aos 73 anos em Santos (SP)

A cantora Vanusa faleceu na madrugada deste domingo (8), aos 73 anos , em decorrência de uma insuficiência respiratória. Ela estava na casa de repouso Barros Residência na cidade de Santos (SP). Ela morava há dois anos no local.

Vanusa já havia superado uma pneumonia no inicio de outubro, após dois meses de internação na UTI do Complexo Hospitalar dos Estivadores. Além de enfrentar essa dificuldade, a cantora também apresentava um quadro de demência.

A assessoria de imprensa da cantora informou que um enfermeiro notou, por volta das 5h30 , que ela estava sem os batimentos cardíacos. Uma unidade de pronto-atendimento foi acionada para a emergência, que constatou insuficiência respiratória como causa do falecimento de Vanusa.

Nascida na cidade de Cruzeiro (SP) em 22 de agosto de 1947, Vanusa tornou-se vocalista do grupo Golden Lions . Dezenove anos mais tarde, ela realizou uma apresentação na extinta TV Excelsior em São Paulo no programa O Bom do cantor Eduardo Araújo , o que pavimentou o caminho para um contrato com a gravadora RCA Victor.

O seu primeiro álbum veio em 1968, assinando três composições em parceria com David Miranda . Em 1973, após um novo contrato com a gravadora Continental , veio o seu grande sucesso: Manhãs de Setembro.

Vanusa gravou 23 álbuns e vendeu mais de 3 milhões de cópias . Conquistou mais de 200 prêmios e foi reconhecida como a Rainha da Televisão.

Sua autobiografia, Vanusa: A Vida Não Pode Ser Só Isso! , foi lançada pela Editora Saraiva em 1997.