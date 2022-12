Cantora sertaneja e cunhado morrem em acidente após briga de trânsito

A cantora sertaneja Rosy Mel morreu em acidente na GO-306, perto da zona rural de Mineiros, no sudoeste de Goiás

A cantora sertaneja Rosy Mel (foto em destaque), 29 anos, morreu, nesse domingo (25/12), após a comemoração do Natal. Ela sofreu um acidente de carro.

Segundo informações do site Na Telinha, a tragédia aconteceu na Rodovia GO-306, na zona rural de Mineiros, localizada no sudoeste de Goiá. Rosy Mel estava acompanhada do cunhado, Adalberto Gomes, 33, que também faleceu.

Ainda de acordo com a publicação, pouco tempo antes de o carro sair da pista, Adalberto havia se envolvido em uma briga com outro motorista que estava no mesmo sentido da pista.