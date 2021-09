Cantora de ópera precisa reduzir os seios para salvar a carreira

Estudante do Royal College of Music, de Londres (Inglaterra), com formatura em junho de 2022, a cantora de ópera está enfrentando uma situação dramática: o peso de seus seios torna difícil ficar em pé enquanto ela canta .

“A dor que estou sentindo por causa dos meus seios está piorando e estou lutando para me levantar e cantar por longos períodos de tempo”, disse ela, em reportagem do “Metro”. “Como cantora de ópera, você tem que ter certa postura corporal quando canta”, acrescentou.

Em 2016 e 2018, Maddie chegou a discutir com cirurgiões a redução das mamas. Mas acabou não realizando o procedimento. Com o caso agravado, a cantora tentou retomar o plano, mas, no meio da pandemia de Covid-19, ela entrou em longa lista de espera para operar pelo NHS (o SUS do Reino Unido).

Com urgência, Maddie agora decidiu lançar um pedido de financiamento coletivo na internet. Ela precisa arrecadar o equivalente a R$ 50 mil para a cirurgia.

“No momento estou solteira e tive que remover todas as fotos em sites de namoro do pescoço para baixo, pois os únicos homens que falavam comigo eram realmente esquisitos. É um pesadelo”, desabafou.