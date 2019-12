Cantora de K-pop sofre acidente grave após cair do palco

A vocalista do grupo de K-pop Red Velvet , Son Seung-wan, mais conhecida como Wendy sofreu um grave acidente ao cair do palco durante um ensaio do grupo para um especial de Natal da emissora sul-coreana SBS , na última quarta-feira (25).

A cantora de K-pop teria caido de uma plataforma durante o ensaio da performance e quebrou o quadril, o pulso e sofreu escoriações no rosto.

A gravadora SM Entertainment, que gerencia o quinteto, disse que a cantora “”foi imediatamente levada ao hospital para um exame minucioso” e que “sofreu ferimentos no rosto e fraturas na pélvis e no pulso, do lado direito do corpo”.

A empresa disse ainda que os outros quatros integrantes do grupo da banda de K-pop Red Velvet cumprirão as agendas individuais, mas que não haverá uma performance como grupo durante o tratamento de Wendy.