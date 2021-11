Cantora de banda de rock se desculpa por urinar em fã durante show

Reprodução Cantora de banda de rock se desculpa após urinar em fã durante show

Sophia Urista, vocalista da banda de rock Brass Against, desculpou-se em postagem no Instagram por ter urinado em um fã no palco durante um show na semana passada, na Flórida (EUA).

A cantora, de 36 anos, disse ter ido “longe demais” com o “golden shower”, que surpreendeu até os outros membros da banda.

“Sempre testei os limites da música e dos palcos. Naquela noite, acabei indo longe demais”, escreveu a roqueira, que foi denunciada por ato obsceno.

Ela concluiu:

“Amo a minha família, a banda e os fãs mais do que tudo e sei que alguns ficaram magoados ou ofendidos pelo que eu fiz. Peço desculpas e gostaria que eles soubessem que não quis magoar ninguém.”

Durante o show de 12 de novembro, Sophia comentou com a plateia que estava apertada, mas não podia ir ao banheiro. Então, ela perguntou se algum fã gostaria de “ajudá-la” permitindo que ela urinasse na sua boca. Um rapaz se apresentou…