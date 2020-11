Redação Cantora DAY anuncia novo single “Não Gosto de Mim”

A cantora DAY , precursora do movimento pop underground no Brasil, anunciou nesta segunda-feira (16), o lançamento do single e clipe de Não Gosto de Mim , que estará em todas as plataformas digitais nesta quarta-feira (18). A canção é a segunda faixa do disco de estreia da cantora que será lançado em 2021.

Com influências nostálgicas de pop rock, pop punk e composta pela cantora em parceria com Pedro Calais , vocalista da banda Lagum e Tiê Castro , manager e parceiro de composição, o novo single da artista conta a história de um relacionamento tóxico e cego pelo amor.

“A canção está dentro do contexto de ‘Dilúvio’ e fala sobre um relacionamento tóxico, que mesmo não fazendo bem, pessoa está disposta a viver para não perder a pessoa amada. Mesmo sabendo dos riscos, vai atrás” , conta DAY.

Sobre seu álbum debutante, DAY diz que está em processo final de produção e promete surpresas para o lançamento: “O álbum está quase pronto! Falta apenas uma música para finalizá-lo e estou muito feliz e animada com o resultado. Quem me conhece já sabe que não sou de dar spoiler, mas o que posso adiantar é que estou planejando ações surpresas incríveis para o lançamento. Mas como é surpresa, não vou falar agora (risos)”.

Produzida pelo coletivo Los Brasileiros , responsáveis por sucessos de Anitta , Vitão e Projota, o clipe de Não Gosto de Mim foi dirigido por Ygor de Oliveira , diretor que já trabalhou com nomes como Carol & Vitoria , Gabriel Elias e Outro Eu e revela o lado cênico de DAY.

“Esse clipe vai revelar um lado meu em que as pessoas talvez nunca tenham visto antes e nem esperavam ver tão cedo. Diferentemente dos outros clipes, dessa vez eu quis um que fosse um pouco mais leve que os demais. Contei com a ajuda de muita gente para fazer acontecer e deixá-lo com uma atmosfera mais leve, cômica e diferente”, conclui a cantora.