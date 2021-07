Cantora brasiliense Moara vence festival de música francês

Divulgação Morara

A cantora e compositora brasiliense Moara ganhou em 1º lugar a última edição do Rootstock, Festival Francês de Música em Château de Pommard, que aconteceu nos dias 10 e 11 de julho. Moara concorreu com mais 19 artistas de diversas nacionalidades. A votação aberta ao público aconteceu de forma online e teve cinco ganhadores.

“Esse prêmio é de extrema importância para a minha carreira. Ficar entre os cinco escolhidos já seria muito bom. Não imaginei que em uma votação aberta, eu ficaria em primeiro lugar”, comemora Moara.





O festival exibe 48 horas de música sem parar e teve como objetivo impulsionar 5 carreiras que são apostas de cada ano. Feito com um prêmio em dinheiro no valor de 5 mil euros e uma mentoria com especialistas do mercado.

Além de compor e cantar, Moara também é a diretora do Instituto Afrolatinas e produtora executiva do Festival Latinidades. Com 28 anos, é uma artista autodidata e vem ganhando projeção na cena musical brasileira desde sua estreia, em 2018.

Dona de voz potente e presença marcante, Moara se destaca como uma das principais representantes da música da capital do país na atualidade. Recentemente, recebeu dois prêmios na Lei Aldir Blanc, sendo o primeiro na categoria “Trajetória artística” e o segundo, com a “Reverbera”, plataforma de mulheres nas artes criada por ela e que teve sua primeira edição em 2019, envolvendo as principais representantes dos grandes festivais brasileiros de música.

Em 2018, lançou ‘Peito Aberto’, indicado no mesmo ano pelo jornal Folha de S. Paulo na categoria ‘discos de MPB’, ao lado de nomes como Elza Soares e Gal Costa. Ainda em 2018, lançou 12 músicas em uma série intitulada “Cartas Acapella” e, no ano seguinte, trouxe ao mundo o EP “Do começo ao fim?”, indicado pelo portal Multi Modo como um dos 20 melhores EPs de 2019.

Depois de três anos, desde o primeiro trabalho lançado, Moara já se apresentou em festivais como Sonora Soma, COMA, SIM São Paulo, Móveis Convida, PicNik, Fico em Casa BR, LIFA Brasil, além de passar por palcos como Red Bull Station, Caixa Cultural São Paulo, CCBBs de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Durante a pandemia, produzi com o DJ Venezuelano Fourtwenty Sound a faixa “Nada Ok” , trabalho totalmente remoto. Foi um desafio grande, mas conseguimos nos entender bem e o resultado ficou ótimo. Já recebi feedbacks de público fora do Brasil e isso me anima muito de pensar uma carreira internacional”, comenta a cantora Moara.