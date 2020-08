Cantor Tiee faz show em casa noturna carioca que tem fila e aglomeração

Na noite desta segunda-feira, 10, o cantor Tiee foi atração principal do evento “Resenha do Tiee”, que aconteceu no famoso Boteco da Capadócia, zona norte do Rio. O show aconteceu horas após a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgar um boletim com 14.108 óbitos e 180.016 casos confirmados de Covid-19.

O brabo tem nome ?tiee pic.twitter.com/RGUReBtOwU — Resiliência  ? (@vaniasantana3) August 11, 2020

A festa foi anunciada uma semana antes pelas redes sociais da casa noturna, afirmando que todas as normas de segurança e saúde seriam respeitadas. No entanto, o que se viu nas publicações de redes sociais foi um cenário diferente: filas imensas na entrada do local e aglomeração em seu interior. Até o momento, o decreto municipal do prefeito Marcelo Crivella proíbe eventos fechados como shows durante a pandemia.

Olha a fila pra entrar no capadócia ? pic.twitter.com/jwVrpcexyf — Diamante negro (@Dodo_portela) August 11, 2020

Quem disse que acabou as comemorações do meu aniversário? Hoje tem mais.

Hoje é tudo na conta do tiee

Obgd pela noite minha amiga @marianejoyce93 te amo smp estaremos juntos pic.twitter.com/PPxlAkCPIn — [email protected]@[email protected] (@RAFAELbensao) August 11, 2020

Como de costume, Tiee fez uma publicação em seu Instagram antes de se apresentar. O conteúdo era diferente das vezes em que ele anunciava seus shows e falava sobre estar sem trabalhar há 5 meses, com boletos para vencer no dia 10.





“Quem olha assim nem imagina a quantidade de boletos que venceram exatamente hoje, no temido dia 10. Já são cinco meses sem trabalhar, mas se eu me desesperar e perder a fé, levo todo meu exército pra ruína, a energia que eu usaria pra chorar, eu prefiro usar pra reconstruir. Falta menos do que faltava!”, escreveu Tiee .

Com a repercussão, o Boteco da Capadócia apagou todas as postagens que mencionavam o show em suas redes sociais, como esta:

Reprodução/Instagram Cartaz de show “Resenha do Tiee” no RJ foi apagado das redes sociais do Boteco Capadócia depois de repercussão.

Tiee teve Covid-19

Em maio, Tiee e sua família foram contaminados pelo novo coronavírus. Na época o cantor chegou a pedir para que seus fãs levassem a doença a sério : “São mais de 15 dias nessa guerra com esse vírus maldito que acertou minha família em cheio. Peço que orem por todos os meus, levem isso a sério porque é realmente devastador”, relatou.

PM não interviu

Uma testemunha que passava pelo local disse à “TV Globo” que um carro da PM fez uma ronda pelo local, mas que os agentes não fizeram nada . Segundo a corporação, os policiais militares “estão instruídos a priorizar a conscientização e o diálogo” no contato com os cidadãos e afirmam que não houve ocorrência a cargo do 9ºBPM (Rocha Miranda) no local indicado.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar ainda informou que a corporação “segue à disposição para apoiar necessidades solicitadas pelos órgãos municipais nas ações de fiscalização durante este momento de pandemia “.