Cantor sertanejo morre após carro cair de ribanceira

O cantor sertanejo caiu a cerca de 50 metros da estrada e seu corpo só foi retirado 12 horas depois

Denner Chiodi Baumann, cantor sertanejo de 23 anos, morreu na última quarta-feira (1/11), após seu carro cair de uma ribanceira em Rancho Queimado, em Florianópolis. Por conta do difícil acesso ao local, os bombeiros só conseguiram retirar o corpo do artista após 12 horas de operação de resgate.

Nas redes sociais, um amigo de Denner o descreveu como “um talento em ascensão”. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o artista conduzia um buggy, na BR-282, quando caiu da pista e ficou a cerca de 50 metros da via. O corpo dele estava a 5 metros do veículo.

Há cinco anos, Denner se apresentou com a dupla Fernando e Sorocaba, em um show realizado em Indaial, no Vale do Itajaí. Ele era descrito como uma pessoa divertida, humilde e talentosa.