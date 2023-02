Cantor sertanejo morre ao ser atingido por um raio

O cantor Kayo tinha 17 anos e se apresentava na dupla formada com o irmão Kayck

O cantor sertanejo Kayo morreu, aos 17 anos, ao ser atingido por um raio na última quinta-feira (23). Ele estava na fazenda da família, na cidade de Cumari (GO), quando foi alvo da forte descarga elétrica. O jovem era conhecido por se apresentar em eventos da região ao lado do irmão Kayck, com quem formava uma dupla.

Segundo um comunicado emitido pelo Sindicato Rural de Catalão, que organizou um evento no qual o cantor se apresentou, Kayo estava em casa no momento do acidente, que aconteceu durante uma forte chuva na região.

O jovem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu.

Nas redes sociais, familiares, amigos e admiradores lamentaram a morte do sertanejo. Livia Beatriz, namorada do artista, fez uma publicação para homenageá-lo. “Eternamente eu te amaria, meu bebê”, escreveu.

“Hoje, choramos o exemplo de pessoa que você foi, Kayo, que Deus receba esse violeiro pra cantar no céu. Triste perda”, lamentou uma internauta. “Muito triste. Um jovem talentoso e de uma humildade exemplar. Deus seja a fortaleza de toda a família”, disse outro.