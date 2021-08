Cantor sertanejo Kauan compra mansão em Alphaville; saiba quanto custou

Reprodução/Instagram @kauan Kauan compra mansão





O cantor Kauan, do duo com Matheus, já tem um novo lar para chamar de seu. Após dois meses de visita e procura, o dono dos hits ‘Nosso Santo Bateu’, ‘Que Sorte a Nossa’ e ‘Expectativa X Realidade’, adquiriu o bem em um dos lugares mais bem localizados de Alphaville, na Grande São Paulo, pela bagatela de R$ 6,5 milhões.

Só para ter ideia da dimensão: o imóvel tem 760 m², e 729m² correspondem à parte construída. Nele, há cinco dormitórios, sendo cinco suítes, ampla cozinha em acabamento prime, sala de estar, de jantar e de TV. Além disso, conta com oito vagas de garagem, área de lazer completa, piscina com borda infinita e outros detalhes.





Com exclusividade à coluna, o corretor Bruno Ivanoff explicou os motivos pelos quais o artista se apaixonou pela propriedade logo de cara: “Fica em local alto do condomínio, vista para a montanha em todos os ambientes, é nova e moderna. Ele será o primeiro morador”.

Ivanoff até chegou a parabenizá-lo pela aquisição. Por meio do Instagram Stories, escreveu: “Desejamos toda felicidade do mundo em sua nova casa e que ela te inspire a continuar criando músicas que marcarão as nossas vidas”.