Cantor se apresenta com Ivete Sangalo 13 anos depois de participar do seu balé

Ivete Sangalo recebe Lincoln Senna





O “Música Boa Ao Vivo” desta terça-feira (17) proporcionou um reencontro emocionante entre Ivete Sangalo e o cantor baiano Lincoln Senna.

Lincoln, que surgiu como vocalista do a banda “Duas Medidas”, cantou com Ivete no palco do Multishow quase 13 anos depois de participar do balé da cantora no Festival de Verão de Salvador.

O baiano integrava o grupo de cena de Ivete na turnê de lançamento da música “Cadê Dalila?” em 2008 e 2009. “Fui lançar Dalila, estava grávida de Marcelo, e pedi a Daniel alguém para me segurar no trono [que levava para o palco]. Ele me apresentou Lincoln, disse que era um amigo da música e ele me segurou na cenografia. Ele rodava em turnê e era disputa para quem ia passar óleo no corpo de Lincoln”, brincou Ivete.





Antes de subir ao palco, o cantor baiano relembrou o momento da carreira. “De manhã eu panfletava numa sinaleira e a noite estava fazendo parte da cena do show do grande nome da música do nosso país. Há 13 anos eu estava panfletando numa sinaleira. Hoje estou com ela, ao lado dela, a convite dela, cantando, escrevendo mais um capítulo de suor, luta e conquista, em rede nacional”, escreveu o dono do bordão “Ai, Lincoln Senna”.

Os dois se apresentaram juntos no “Música Boa” ao som de “Cadê Dalila”. Antes, Lincoln Senna cantou a música “La Raba”.





E quem é Lincoln Senna?

No Carnaval de Salvador, Lincoln Senna despontou como revelação dos últimos anos apresentando uma sonoridade batizada de “eletrobalance”. Com a Banda Duas Medidas, conquistou o prêmio de revelação da folia em 2012. A “Pipoca do Lincoln” costuma arrastar uma multidão no circuito Barra-Ondina.

O bonitão não é solteiro. Lincoln vive um relacionamento sério com a baiana Monique Paim há 17 anos.