Cantor Rodriguinho ganha masturbador masculino de fã: “Veio em boa hora”

Reprodução/Instagram @rodriguinho Rodriguinho se surpreende com presente





O cantor Rodriguinho chamou atenção nas redes sociais ao revelar que ganhou um presente inusitado de uma fã na segunda-feira (30).

“Eu ganhei isso ontem de uma fã, mas eu não sei o que é isso. É um Kinder ovo?”, perguntou Rodriguinho através dos Stories do Instagram.

O ovo, na verdade, é um masturbador masculino chamado de “Super Egg Stepper”. Ao saber disso, Rodriguinho voltou aos stories surpreso. “Teve um que me disse que é pra ajudar no 5 contra 1. Um confirmou que é um masturbador masculino. Olha, gente, veio em boa hora. Estou solteiro. Essas fãs não param de me surpreender”, brincou o cantor.

Você viu?





Rodriguinho aproveitou o papo descontraído com os fãs para comentar a polêmica envolvendo Nanah Damasceno no fim de semana. “Eu estava numa bad e aí tive alguns pensamentos que acho que achava que tinha que expor, mas aí eu me arrependo. Porque posso atingir meus fãs, pessoas que gosto e respeito”, lamentou o cantor.

Rodriguinho e Nanah trocaram indiretas nas redes sociais por causa da pensão alimentícia dos filhos do ex-casal.