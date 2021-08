The Music Journal Brazil Cantor Rodolffo foi aconselhado a não ganhar o BBB21. Saiba o porquê

O cantor Rodolffo ganhou enorme projeção nacional com a sua performance no BBB21 , o que ajudou imensamente a impulsionar a discografia de seu trabalho com o cantor Israel. Só a faixa Batom de Cereja se tornou um megahit , com grande êxito nas plataformas digitais e de vídeo.

Porém, Rodolffo revelou a o podcast Universo Sertanejo da plataforma Deezer que ele foi aconselhado por seu manager Rodrigo Byça a não vencer o reality show da Globo por um motivo estratégico.

“A gente teve uma reunião aqui em casa para falar sobre as possibilidades. O Byça falou assim: “Você entra, faz bonito mas não é pra ganhar aquele programa” eu respondi: ‘Mas como assim? Vou entrar pra ganhar’. E ele falou: ‘Eu não quero que você ganhe o BBB”, explicou.

O receio de Rodrigo Byça era que, se seu empresariado vencesse o BBB21 , poderia atrapalhar o trabalho da dupla.

“Acredito que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Porque de fato, se eu ganho o BBB, eu dividiria o holofote com essa informação: ‘Israel e Rodolffo ganhador do BBB’. Eu acredito que me incomodaria de certa forma” , explicou.

A dupla Israel e Rodolffo seguem colhendo os frutos desta fase, depois que obteram mais destaque em sua carreira após o BBB21.