Cantor rebate acusação de ter 21 filhos com 18 mulheres diferentes

O cantor Pitbull foi acusado em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, de ter 21 filhos com 18 mulheres diferentes

Após um vídeo afirmando que o rapper Pitbull possui 21 filhos com 18 mulheres em 13 países diferentes viralizar no TikTok no último mês, a assessoria do cantor negou as informações.

Publicado na conta Pat Williams Comedy, a gravação, que possui quatro milhões de visualizações, fala sobre famosos que são muito férteis e foram papais muitas vezes. Apesar de algumas informações do vídeo serem verdadeiras, outras parecem extremas demais para ser verdade.

O vídeo nomeou Pitbull como um “vulcão da ilha havaiana”, afirmando que ele é pai de “21 filhos com 18 mulheres diferentes em 13 países diferentes”, além de dizer que o cantor vê todos eles ao menos duas vezes por ano e nunca deixou de pagar pensão alimentícia.

“Isso é completamente impreciso e obviamente humor cômico”, disse um porta-voz de Pitbull à revista Rolling Stones. O rapper, oficialmente, tem quatro filhos de mulheres diferentes. Dois de seus filhos são de Barbara Alba, sua ex-namorada.