Cantor Peterson Renato relembra perrengue na carreira: “Multa de 250 mil euros”

Herickson Laurindo Peterson Renato

Com contrato de duração de cinco anos assinado com um renomado empresário português, Peterson Renato fez carreira em Portugal. Apesar de viver em Lisboa, o jornalista, cantor e ator também se deslocava frequentemente ao Porto. Ele shows em diferentes regiões do país luso, além de ter feito apresentações na Espanha, França e Canadá.

Na época, com apenas 20 anos, o paranaense entrava para o mercado da música com um trabalho editado pela Vidisco, considerada maior editora da história da música portuguesa, cujo álbum lançado permanece disponível nas plataformas de streaming até hoje, chamado ‘Dona da Verdade’.

Ele lembra que a multa contratual era de 250 mil euros: “Assinar um contrato dessa dimensão, em Portugal, foi, sem dúvidas, a maior vitória já conquistada até aqui. Era a realização de um sonho, mas não posso negar que o valor da multa contratual também me deixava apreensivo”, lembra o artista.