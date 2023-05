Cantor leva garrafada da namorada por errar letra de música em bar

Casal estava cantando junto em um bar de Patos de Minas, quando o homem errou a letra da música e a mulher se revoltou

Um cantor de 38 anos foi agredido com uma garrafada no rosto pela companheira, de 32 anos, após errar a letra de uma música que os dois apresentavam juntos em um bar de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na madrugada desta segunda-feira (29 de maio). As informações são de O Tempo.

De acordo com a Polícia Militar, o casal contou que estava cantando e tocando violão em um estabelecimento da cidade. Em determinado momento, o homem errou a música e a mulher ficou revoltada. Os dois começaram a discutir e a suspeita deu uma garrafada no rosto do companheiro. Com raiva, o homem puxou a cadeira em que ela estava com força. A mulher caiu no chão e ficou ferida.

Ela acionou a Polícia Militar dizendo ter sido agredida pelo companheiro. O suspeito confessou que puxou a cadeira dela com força por ter ficado nervoso ao levar a garrafada no rosto. No entanto, ele alegou que não teve a intenção de machucar a mulher.

Testemunhas que estavam no bar confirmaram a versão do casal para os militares. O homem estava com um sangramento intenso no rosto e foi levado ao hospital sob escolta policial por ter agredido a mulher. A suspeita foi levada para a Delegacia de Polícia Civil que vai investigar o caso.