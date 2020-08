Cantor é proibido de fazer lives por vizinhos; entenda

Reprodução Jefferson Moraes





Jefferson Moraes está proibido de fazer lives em sua casa no condomínio Alphaville Araguaia, em Goiânia. Os vizinhos conseguiram na Justiça o direito de não ter som alto madrugada adentro nem a aglomeração no lugar. A juíza Alessandra Gontijo do Amaral estipulou multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento da lei. Além de lives, o cantor também não pode fazer festas.

No processo, os vizinhos alegaram que o cantor alugou uma casa no condomínio há nove meses e que, desde o início da pandemia de coronavírus, as festas e lives no imóvel se tornaram rotina, com aglomeração de convidados e abuso de som acima do permitido na legislação interna do residencial. “No início, os moradores não reclamaram e aguentaram, mas depois de um tempo, pediram para a administração do condomínio fazer a aferição sonora. Como virou rotina, eles não aguentaram mais. Por fim, eles continuam fazendo festas, com menos frequência”, explica o advogado dos moradores, José Mendonça Carvalho Neto.

No mês de abril, a administração chegou a multar o cantor. No mês seguinte, outra festa e até foi preciso da intervenção da Polícia Militar por causa da bagunça para acalmar os ânimos da vizinhança.

A coluna conversou com o empresário de Jefferson, Otácio Neto, que informou sobre uma conversa entre o cantor e os vizinhos. “Está tudo controlado. Graças a Deus”.