Cantor e compositor Arlindo Cruz morre aos 66 anos

O Brasil se despede nesta sexta-feira (08) de um de seus maiores sambistas. Arlindo Cruz morreu aos 66 anos, no Rio de Janeiro, após complicações decorrentes de um AVC sofrido em 2017. A informação foi confirmada pela família e pela assessoria do artista.

Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1956, na zona norte do Rio, e construiu uma carreira marcada por grandes sucessos que embalaram gerações de amantes do samba. Entre suas composições mais conhecidas estão “O Show Tem Que Continuar”, “Meu Lugar”, “Batuques do Meu Lugar” e “Ainda É Tempo Pra Ser Feliz”.

Integrante do grupo Fundo de Quintal por 12 anos, Arlindo foi um dos principais responsáveis pela renovação do pagode carioca, ao lado de nomes como Almir Guineto, Jorge Aragão e Sombrinha. Depois, seguiu carreira solo e se consolidou como compositor de centenas de músicas gravadas por artistas como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Maria Rita e Grupo Revelação.

Em março de 2017, Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em casa e desde então passou por longos períodos de internação e cuidados domiciliares. Nos últimos anos, ele aparecia em registros feitos pela família, principalmente pela esposa Babi Cruz e pelo filho Arlindinho, que sempre atualizavam os fãs sobre sua saúde.